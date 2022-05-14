14 мая во многих областях на Левобережье ожидаются дожди, местами - сильные.

В субботу, 14 мая, во многих областях на севере, в центре, на юге и востоке Украины ожидаются дожди. Местами осадки будут сильными. На Правобережье ожидается преимущественно сухая погода и небольшая облачность. При этом на востоке Украины похолодает до +15°...+19°. На остальной территории будет теплее, +18°...+22°, на юге - до +24°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей суббота порадует небольшой облачностью и умеренным теплом от +19° до +22°. Без существенных осадков.

В северных областях сегодня будет +18°...+20°, небольшая облачность. В Киевской и Сумской областях пройдут ливни.

В центральных областях сухая погода 14 мая ожидается лишь на Винничине. На остальной территории пройдут дожди, местами - сильные. В течение дня столбики термометров покажут +19°...+22°.

На востоке сегодня будет прохладнее всего. В Донецкой и Луганской областях ожидаются сильные дожди, а воздух прогреется лишь до +15°...+16°. В Харьковской - осадков будет меньше, а столбики термометров поднимутся од +19°.

На юге Украины будет традиционно теплее всего. Здесь в течение дня потеплеет до +21°...+24°, ожидается небольшая облачность. В Запорожской области - дожди, а в Херсонской - погремят грозы.

Напомним, в Киеве на Андреевском спуске ураган сломал 400-летнюю липу. По легенде ее посадил митрополит Петр Могила в 1635 году. Липа имела статус ботанического памятника природы местного значения, а обхват ствола дерева составляет 5 метров.

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