Остров в Греции поднялся на десятки сантиметров после землетрясения - ученые

Сейсмический подъем острова составляет порядка 18-25 сантиметров.

Последствия землетрясения на острове Самос, Греция / Фото REUTERS

Греческий остров Самос поднялся на несколько десятков сантиметров после мощногоземлетрясения магнитудой в 6,7, которое произошло 30 октября в Эгейском море.

К такому выводу пришла исследовательская группа кафедры геологии и геоэкологии Афинского национального университета имени Каподистрии, передает Newsone со ссылкой на Афинское агентство новостей AMHA.

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В состав группы входят известные сейсмологи. Они провели обширные полевые исследования землетрясения, которое коснулось Самоса. Ученые исследовали его воздействие на здания, сопутствующие геодинамические явления, цунами и значительные деформации почвы.

В результате выяснилось, что в районе острова произошел тектонический подъем в северной и южной частях разлома, который активизировался в морской зоне к северу от Самоса. Сейсмический подъем острова составляет порядка 18-25 сантиметров.

Мощное наводнение и водяной смерч в Греции

После проливных дождей 23 октября южную часть Греции накрыли наводнение и водяной смерч. Обошлось без жертв.

Греческая пожарная служба спасла несколько человек, оказавшихся в ловушке паводковых вод, в том числе трех человек, застрявших автомобилях в районах вокруг Ираклиона.

Пожарным пришлось откачивать воду с дорог с помощью помп. Они призвали местных жителей не покидать свои дома.

После полудня в среду возник водяной смерч, который был виден сразу с трех островов: Санторини, Родоса и Наксоса. Водные торнадо образовались у берегов, поразив местных жителей.