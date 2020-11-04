Остров в Греции поднялся на десятки сантиметров после землетрясения - ученые
Сейсмический подъем острова составляет порядка 18-25 сантиметров.
Греческий остров Самос поднялся на несколько десятков сантиметров после мощногоземлетрясения магнитудой в 6,7, которое произошло 30 октября в Эгейском море.
К такому выводу пришла исследовательская группа кафедры геологии и геоэкологии Афинского национального университета имени Каподистрии, передает Newsone со ссылкой на Афинское агентство новостей AMHA.
На Грецию обрушился мощный циклон, есть жертвы (фоторепортаж)
В состав группы входят известные сейсмологи. Они провели обширные полевые исследования землетрясения, которое коснулось Самоса. Ученые исследовали его воздействие на здания, сопутствующие геодинамические явления, цунами и значительные деформации почвы.
В результате выяснилось, что в районе острова произошел тектонический подъем в северной и южной частях разлома, который активизировался в морской зоне к северу от Самоса. Сейсмический подъем острова составляет порядка 18-25 сантиметров.
Мощное наводнение и водяной смерч в Греции
После проливных дождей 23 октября южную часть Греции накрыли наводнение и водяной смерч. Обошлось без жертв.
Греческая пожарная служба спасла несколько человек, оказавшихся в ловушке паводковых вод, в том числе трех человек, застрявших автомобилях в районах вокруг Ираклиона.
Пожарным пришлось откачивать воду с дорог с помощью помп. Они призвали местных жителей не покидать свои дома.
После полудня в среду возник водяной смерч, который был виден сразу с трех островов: Санторини, Родоса и Наксоса. Водные торнадо образовались у берегов, поразив местных жителей.
- Винница+9°... +1°
- Днепр+10°... +5°
- Донецк+11°... +5°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+11°... +6°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+10°... +2°
- Кропивницкий+11°... +2°
- Луганск+10°... +6°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+10°... +4°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+10°... +4°
- Херсон+12°... +7°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+9°... +3°