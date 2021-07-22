23 июля в Украине будет замечательная погода / фото REUTERS
Последний рабочий день недели подарит украинцам комфортную температуру +23°...+27°. Завтра будет много солнца, особенно на востоке и юге страны. Осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +23°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +24°.
- В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°.
- В Тернополе 23 июля ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +14°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
- В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +13°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +14°...+24°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в пятницу будет ночью +16°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, почти безоблачно.
- В Полтаве завтра температура воздуха +15°...+26°, ясно и безоблачно.
- В Одессе 23 июля - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°.
- В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +27°, почти безоблачно.
- В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +27°.
- В Запорожье завтра температура ночью +14°, днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+25°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +14°...+24°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.
Погода в Украине 23 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 23 июля
23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Одессу накрыл сильнейший за последние восемь лет ливень: в городе транспортный коллапс (фоторепортаж, видео)
- В Украине из-за сильного ветра погибли два человека (фото, видео)
- "Атмосферный фронт пошел прочь": синоптик порадовала прогнозом на завтра
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram