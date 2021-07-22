23 июля по всей стране ожидается небольшая облачность и комфортная температура.

Последний рабочий день недели подарит украинцам комфортную температуру +23°...+27°. Завтра будет много солнца, особенно на востоке и юге страны. Осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +23°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +24°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°.

В Тернополе 23 июля ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +14°, днем +23°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +14°...+24°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +16°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, почти безоблачно.

В Полтаве завтра температура воздуха +15°...+26°, ясно и безоблачно.

В Одессе 23 июля - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +27°, почти безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +27°.

В Запорожье завтра температура ночью +14°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +14°...+24°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

Народные приметы на 23 июля

23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.

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Автор: Екатерина Лиманская