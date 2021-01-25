Украину засыплет снегом и зальет дождями: прогноз погоды на неделю (карта)

Несколько раз на этой неделе дневная температура будет уходить в "минус".

На этой неделе украинцев ожидают осадки / фото УНИАН

На этой неделе в Украине ожидается прохладная весенняя погода с периодическими уходами в "минус". Начиная со среды, страну накроют снег с дождями, в пятницу осадки отступят, но опять продолжатся на выходных.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте также В Украину надвигается непогода: ожидается до 20 сантиметров снега, метели и гололедица (видео)

В понедельник, 25 января, по всей Украине ожидается теплая весенняя погода. Дожди пройдут на Харьковщине, Житомирщине, Львовщине. В Одессе ожидается ливень. Температурный максимум будет достигнут в Крыму - здесь температура поднимется до +17°.

Прогноз погоды в Украине 25 января / фото УНИАН

Во вторник, помимо дождей, в Украине ожидается снег: засыплет Луцк, Ривне, Тернополь и Житомир. Во многих регионах пройдут дожди. Температура начнет снижаться и в западных регионах днем упадет до 0°.

Прогноз погоды в Украине на 26 января / фото УНИАН

В среду дожди со снегом продолжатся, температура будет падать. В Винницкой и Черновецкой областях днем ожидается "минус". В Крыму по-прежнему будет +17°.

Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото УНИАН

В четверг снег засыплет практически всю страну. Дожди ожидаются только в Крыму и Полтаве.

Прогноз погоды в Украине на 28 января / фото УНИАН

В пятницу морозы продолжать захватывать новые территории Украины: температура днем упадет до -3°. Осадки отступят: снег ожидается только на Черниговщине и Киевщине. На остальной территории - облачно с прояснениями. Чуть больше солнца ожидается в Одессе.

Прогноз погоды в Украине на 29 января / фото УНИАН

В последние выходные этого месяца, 30 и 31 января, днем снова потеплеет и вернутся осадки. В воскресение по всей стране, кроме кроме южных областей, ожидается снег с дождем.

Прогноз погоды в Украине на 30 января / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 31 января / фото УНИАН

Народный прогноз

В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку - скоро ударят морозы.

27 января в народном календаре - день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: Много звезд в день святой Нины на небе - жди снега в теплый день. Мало звезд - будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.

28 января – Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

29 января - Петра Вериги. Вериги - это цепи. Цепи и другие металлические предметы, которые носили верующие люди "для укрощения плоти". В день Петра Вериги разбиваются льда. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра – летом будет жара. Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.

30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Хитер Антон со всех сторон. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона - морозно будет. Антонина - зиме половина.

31 января - Афанасия и Кирилла Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень – весна ранняя.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: