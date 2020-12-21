Украину засыплет снегом и зальет дождями, а к концу недели температура повысится до +11° (карта)
На этой неделе ожидается и потепление, и похолодание.
На этой неделе Украину зальет дождями и засыплет мокрым снегом. В первой половине ожидается похолодание до -2° днем, а затем за несколько дней потеплеет до +11°. В воскресение украинцев порадует солнце.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Украину затянет тучами, температура упадет до -3°: прогноз погоды на сегодня (карта)
Так, в понедельник, 21 декабря, практически по всей Украине будет пасмурно. Солнце покажется только в Луцкой, Запорожской, Днепропетровской и Черновецкой областях. Температурный минимум днем составит -3°, а максимум +3°.
Во вторник в Украине покажется солнце и температура начнет снижаться. В Харькове ожидается ясная погода весь день. Несмотря на переменную облачность во Львове пройдет ливень, а в Ивано-Франковске - снег.
В среду снег и ливни накроют западный и часть центрального регионов. В западных областях потеплеет: температура достигнет +5°, в то же время в остальных регионах продолжится похолодание с температурой до -1° днем.
В четверг снова потеплеет и осадки накроют всю страну. И если в западном регионе пройдут ливни, то в центральных - мокрый снег, а на севере - настоящие снегопады.
В пятницу дожди продолжатся. В Украине потеплеет до +11°. В Днепре и Черновцах ожидаются ливни.
В субботу дожди отступят на юг и восток страны. В остальных регионах покажется солнце. Правда, температура опять начнет падать и в некоторых регионах опустится до -1° днем.
В воскресенье погода наладится: по всей стране выглянет солнце, а осадки отступят. Украинцев ждет облачная погода с прояснениями и температурой до +2°.
Народный прогноз
21 декабря — день Потапия и Анфисы-умелицы. Сегодня синички подскажут погоду. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу — к метели. В старину каждая девушка к свадьбе должна была иметь приданое, собственноручно сшитое и украшенное вышивкой. Вот и начинали на Анфисы-умелицы “за шитье на грядущее житье”.
22 декабря — Анны. По народным приметам на Анну Зимнюю зима устанавливается до весны. Это самый короткий день в году. В этот день смотрели, сколько навалило снега. Если до самого забора, то лето будет плохое, а если остался хоть небольшой промежуток, то быть урожаю. Когда идет дождь — вся весна будет дождливой. Тихий и безветренный день — на урожай фруктов. Солнце ясное, лучистое — Новый год будет морозным; если прячется за тучами, а на деревьях виснет иней — под Новый год будет облачно, с оттепелью. Какая Анна до ночки, такая зима до весноньки. Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.
23 декабря — день Евграфа и Мины. Декабрь завершает год, но начинает зиму. Если на Евграфа идет снег — вся весна будет дождливой.
24 декабря — Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с “ушами” — отсветами по бокам — быть морозам.
25 декабря — Спиридона Солнцеворота. Этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на холод. С этого дня понемногу начинает прибавляться день и уменьшаться ночь: после Солнцеворота хоть на куриный шаг, да прибудет день. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурным и теплым. Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; как темная — зима теплая, а лето пасмурное. По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона, судят о погоде каждого из 12-ти месяцев следующего года.
26 декабря — Євстрата, Евгения Каков Евстрат — таков январь. Вечером в ясную погоду провода играют, будто струны, — на ненастье. Если ясного дня появляется пушистый и игольчатый иней — жди резкого похолодания и метели.
27 декабря — Филимона. Каков Филимон — таков и февраль.
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