Украину накроют дожди и снег, резко похолодает до +1°: прогноз погоды на завтра (карта)

Ночью в некоторых регионах температура упадет до -8°.

Завтра страну зальют дожди / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 5 марта, практически всю Украину, кроме северо-восточных и южных областей, зальет дождями. Температура днем в среднем упадет до +3°. Теплее всего будет в Одессе и Херсоне: здесь столбики термометров поднимутся до +13°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - дождь, температура воздуха ночью -5°, днем +3°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -6°, днем +4°.

Во Львове в пятницу ожидается переменная облачность, возможен дождь, ночью -7°, днем +3°.

В Луцке - облачность с прояснениями, дождь, ночью -5°, днем +2°.

В Ривне в пятницу ожидается снег, ночью -6°, днем +1°.

В Тернополе 5 марта ночью будет -6°, днем +1°, дождь.

В Хмельницком завтра будет дождь, ночью -8°, днем +2°.

В Ивано-Франковске завтра будет дождливо, ночью -7°, днем +4°.

В Черновцах в пятницу - дождь, ночью -3°, днем +7°.

В Виннице завтра дождь, -8°...+3°.

В Житомире в пятницу - дождь, температура ночью -5°, днем +3°.

В Черкассах - дождь, ночью -5°, днем +3°.

В Кропивницком - дождь, температура ночью -3°, днем +6°.

В Полтаве завтра дождливо, температура воздуха -2°...+3°.

В Одессе 5 марта - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +13°.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +13°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Запорожье - дождь, температура ночью -1°, днем +8°.

В Сумах завтра облачно, температура воздуха -5°...+4°.

В Харькове - облачно, температура ночью -3°, днем +4°.

В Днепре - дождь, температура ночью -2°, днем +5°.

В Симферополе в пятницу будет солнечно, +3°...+13°.

В Краматорске - пасмурно, ливень, температура ночью -1°, днем +7°.

В Северодонецке - облачно, ливень, температура ночью -1°, днем +7°.

Прогноз погоды в Украине на 5 марта / фото УНИАН

Народные приметы 5 марта

5 марта, если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

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