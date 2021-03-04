Украину накроют дожди и снег, резко похолодает до +1°: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 4 марта 2021
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Ночью в некоторых регионах температура упадет до -8°.

Завтра страну зальют дожди / Фото ua.depositphotos.com
Завтра страну зальют дожди / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 5 марта, практически всю Украину, кроме северо-восточных и южных областей, зальет дождями. Температура днем в среднем упадет до +3°. Теплее всего будет в Одессе и Херсоне: здесь столбики термометров поднимутся до +13°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Резкая перемена погоды: в Украину идет атмосферный фронт с похолоданием и мокрым снегом

  • В Киеве - дождь, температура воздуха ночью -5°, днем +3°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -6°, днем +4°.
  • Во Львове в пятницу ожидается переменная облачность, возможен дождь, ночью -7°, днем +3°.
  • В Луцке - облачность с прояснениями, дождь, ночью -5°, днем +2°.
  • В Ривне в пятницу ожидается снег, ночью -6°, днем +1°.
  • В Тернополе 5 марта ночью будет -6°, днем +1°, дождь.
  • В Хмельницком завтра будет дождь, ночью -8°, днем +2°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет дождливо, ночью -7°, днем +4°.
  • В Черновцах в пятницу - дождь, ночью -3°, днем +7°.
  • В Виннице завтра дождь, -8°...+3°.
  • В Житомире в пятницу - дождь, температура ночью -5°, днем +3°.
  • В Черкассах - дождь, ночью -5°, днем +3°.
  • В Кропивницком - дождь, температура ночью -3°, днем +6°.
  • В Полтаве завтра дождливо, температура воздуха -2°...+3°.
  • В Одессе 5 марта - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +13°.
  • В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +13°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
  • В Запорожье - дождь, температура ночью -1°, днем +8°.
  • В Сумах завтра облачно, температура воздуха -5°...+4°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью -3°, днем +4°.
  • В Днепре - дождь, температура ночью -2°, днем +5°.
  • В Симферополе в пятницу будет солнечно, +3°...+13°.
  • В Краматорске - пасмурно, ливень, температура ночью -1°, днем +7°. 
  • В Северодонецке - облачно, ливень, температура ночью -1°, днем +7°.
Прогноз погоды в Украине на 5 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 5 марта / фото УНИАН

Народные приметы 5 марта

5 марта, если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

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Автор: Елена Пилипчак

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