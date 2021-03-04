Украину накроют дожди и снег, резко похолодает до +1°: прогноз погоды на завтра (карта)
Ночью в некоторых регионах температура упадет до -8°.
В пятницу, 5 марта, практически всю Украину, кроме северо-восточных и южных областей, зальет дождями. Температура днем в среднем упадет до +3°. Теплее всего будет в Одессе и Херсоне: здесь столбики термометров поднимутся до +13°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Резкая перемена погоды: в Украину идет атмосферный фронт с похолоданием и мокрым снегом
- В Киеве - дождь, температура воздуха ночью -5°, днем +3°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -6°, днем +4°.
- Во Львове в пятницу ожидается переменная облачность, возможен дождь, ночью -7°, днем +3°.
- В Луцке - облачность с прояснениями, дождь, ночью -5°, днем +2°.
- В Ривне в пятницу ожидается снег, ночью -6°, днем +1°.
- В Тернополе 5 марта ночью будет -6°, днем +1°, дождь.
- В Хмельницком завтра будет дождь, ночью -8°, днем +2°.
- В Ивано-Франковске завтра будет дождливо, ночью -7°, днем +4°.
- В Черновцах в пятницу - дождь, ночью -3°, днем +7°.
- В Виннице завтра дождь, -8°...+3°.
- В Житомире в пятницу - дождь, температура ночью -5°, днем +3°.
- В Черкассах - дождь, ночью -5°, днем +3°.
- В Кропивницком - дождь, температура ночью -3°, днем +6°.
- В Полтаве завтра дождливо, температура воздуха -2°...+3°.
- В Одессе 5 марта - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +13°.
- В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +13°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью -1°, днем +8°.
- В Сумах завтра облачно, температура воздуха -5°...+4°.
- В Харькове - облачно, температура ночью -3°, днем +4°.
- В Днепре - дождь, температура ночью -2°, днем +5°.
- В Симферополе в пятницу будет солнечно, +3°...+13°.
- В Краматорске - пасмурно, ливень, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Северодонецке - облачно, ливень, температура ночью -1°, днем +7°.
Народные приметы 5 марта
5 марта, если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +2°
- Днепр+10°... +1°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+12°... 0°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+17°... +1°
- Киев+11°... +1°
- Кропивницкий+10°... +1°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+10°... 0°
- Львов+12°... -1°
- Николаев+9°... 0°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+9°... -1°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы+7°... 0°
- Тернополь+12°... 0°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+11°... +2°
- Хмельницкий+12°... +1°
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