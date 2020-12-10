На выходных Украину зальет дождями: температура повысится до +15° (карта)
Теплее всего будет на юге страны.
В ближайшие выходные, 12 и 13 декабря, дневная температура воздуха в Украине составит -2°...+15°. В субботу в западных регионах ожидается мокрый снег, а в воскресение - потеплеет на несколько градусов, и практически всю Украину, кроме востока, зальет дождями.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем -2°. В воскресенье в столице ожидается мокрый снег, температура: -2°...+1°.
Во Львове в субботу ночью +1°, днем +3°, облачно. В воскресенье - температура не изменится, но пройдет дождь.
В Луцке в субботу ночью 0°, днем +2°, мокрый снег. В воскресенье температура не изменится, а мокрый снег превратится в ливень.
В Виннице в субботу будет снег, температура воздуха -2°...-1°. В воскресенье - мокрый снег, температура ночью опустится до -1°, днем +1°.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +3°, днем +5°. В воскресенье днем немного потеплеет - до +6°, погода почти не изменится, но может пойти ливень.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем -1°. В воскресенье облачно, -3°...-1°.
В Днепре в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье - немного потеплеет, днем температура поднимется до +3°, а ночью - до -2°.
В Симферополе будет переменная облачность, +8°...+12°. В воскресенье +6°...+15°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя в субботу обещают пасмурную погоду и небольшой дождь, температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье ночью ожидается -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Краматорске в субботу - пасмурно и небольшой снег, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье погода останется практически без изменений: не будет только осадков.
В Северодонецке завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье -4°...0°, так же пасмурно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пасмурно, температура до +2°. В воскресенье так же пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +1°, днем +2°. В воскресенье - так же облачно, ночью +1°, днем до +3°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +3°. В воскресенье температура днем повысится до +4°, а ночью - до +2°, облачно.
В Сваляве завтра ясно и безоблачно, +8°, в воскресенье - облачно, температура воздуха 0°...+7°.
В Затоке в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +9°. В воскресенье - переменная облачность с той же температурой днем, ночью до +4°. Ожидается небольшой дождь.
В Бердянске завтра пасмурно и небольшой дождь, температура до +2°, в воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -1°, а днем +3°.
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- Винница0°... -1°
- Днепр+2°... -5°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир-1°... -2°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск0°... -2°
- Киев-1°... -2°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск-1°... -10°
- Луцк+1°... 0°
- Львов+1°... -1°
- Николаев+4°... -1°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава0°... -7°
- Ровно0°... -1°
- Симферополь+12°... +6°
- Сумы-1°... -7°
- Тернополь0°... -1°
- Харьков-1°... -8°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий-1°... -2°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов-2°... -3°
- Черновцы+1°... -2°