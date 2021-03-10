"Погода будет очень переменчивой": синоптик дал прогноз погоды в Украине до 12 марта
Атмосферный фронт принесет в страну интенсивные осадки.
В ближайшие дни 10-12 марта в Украине прогнозируются нестабильные погодные условия.
Об этом заявил ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.
Зима не спешит отступать: на этой неделе в Украине будет холодно, местами пойдет снег (карта)
"Погода будет очень переменчивой", - предупредил он.
Вплоть до пятницы, 12 марта, по всей территории страны пройдут осадки - снег, мокрый снег или дождь, в зависимости от конкретного региона.
Как пояснил синоптик, погода, которая установилась на сегодня в Украине, связана с влиянием холодного атмосферного фронта, а после его прохождения температура снизится.
"В северо-западной части страны с большей вероятностью пройдет снег и мокрый снег, а на юге и юго-востоке - велика вероятность дождя. Наиболее интенсивные осадки пройдут 11-12 марта", - уточнил Мурмыло.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на ближайшие дни
В последующие двое суток, 10-11 марта, преимущественно без осадков. В пятницу, 12 марта, местами ожидается снег.
12 марта в Украине, кроме востока, местами снег, в западных областях с дождем. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Температура ночью -5°...-11°, в северо-восточных и восточных областях до -15°, 12 марта в западных областях 0°...-5°.
Днем от -2° до +3°, завтра на Закарпатье, 11-12 марта на западе и юге страны +2°...+7°.
- Винница-1°... -7°
- Днепр-1°... -7°
- Донецк0°... -9°
- Житомир+1°... -5°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев+1°... -8°
- Кропивницкий-1°... -7°
- Луганск-1°... -11°
- Луцк+1°... -5°
- Львов0°... -8°
- Николаев+2°... -4°
- Одесса+1°... -4°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно0°... -5°
- Симферополь+2°... -5°
- Сумы-2°... -9°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков-1°... -8°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницкий-1°... -8°
- Черкассы-1°... -9°
- Чернигов0°... -9°
- Черновцы+3°... -3°