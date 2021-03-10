"Погода будет очень переменчивой": синоптик дал прогноз погоды в Украине до 12 марта

Атмосферный фронт принесет в страну интенсивные осадки.

В Украине ожидается мокрый снег / фото УНИАН

В ближайшие дни 10-12 марта в Украине прогнозируются нестабильные погодные условия.

Об этом заявил ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.

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"Погода будет очень переменчивой", - предупредил он.

Вплоть до пятницы, 12 марта, по всей территории страны пройдут осадки - снег, мокрый снег или дождь, в зависимости от конкретного региона.

Как пояснил синоптик, погода, которая установилась на сегодня в Украине, связана с влиянием холодного атмосферного фронта, а после его прохождения температура снизится.

"В северо-западной части страны с большей вероятностью пройдет снег и мокрый снег, а на юге и юго-востоке - велика вероятность дождя. Наиболее интенсивные осадки пройдут 11-12 марта", - уточнил Мурмыло.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на ближайшие дни

В последующие двое суток, 10-11 марта, преимущественно без осадков. В пятницу, 12 марта, местами ожидается снег.

12 марта в Украине, кроме востока, местами снег, в западных областях с дождем. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Температура ночью -5°...-11°, в северо-восточных и восточных областях до -15°, 12 марта в западных областях 0°...-5°.

Днем от -2° до +3°, завтра на Закарпатье, 11-12 марта на западе и юге страны +2°...+7°.