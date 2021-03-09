Гололедица и снег: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие дни

Температура ночью упадет до -15°.

В Украине в конце недели ожидаются осадки / фото УНИАН

В последующие двое суток, 10-11 марта, преимущественно без осадков. В пятницу, 12 марта, местами ожидается снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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12 марта в Украине, кроме востока, местами снег, в западных областях с дождем. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Температура ночью -5°...-11°, в северо-восточных и восточных областях до -15°, 12 марта в западных областях 0°...-5°.

Днем от -2° до +3°, завтра на Закарпатье, 11-12 марта на западе и юге страны +2°...+7°.

Прогноз погоды в Украине на 10 марта от Натальи Диденко

В среду, 10 марта, значительная часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому существенные осадки не ожидаются.

Ветер будет с запада, умеренный.

Ближайшая ночь - холодная, -5°...-10°, на северо-востоке и севере местами -10°...-15°.

Завтра днем предполагается от -3° до +3°, на Закарпатье до +6°.

В Киеве 10-го марта будет сухо и холодно, ночью -5°...-8°, днем 0°...-2°.

Синоптик уверяет, что потепление, вместе с осадками придет в Украину в конце недели.