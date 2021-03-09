Гололедица и снег: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие дни
Температура ночью упадет до -15°.
В последующие двое суток, 10-11 марта, преимущественно без осадков. В пятницу, 12 марта, местами ожидается снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
Зима не спешит отступать: на этой неделе в Украине будет холодно, местами пойдет снег (карта)
12 марта в Украине, кроме востока, местами снег, в западных областях с дождем. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Температура ночью -5°...-11°, в северо-восточных и восточных областях до -15°, 12 марта в западных областях 0°...-5°.
Днем от -2° до +3°, завтра на Закарпатье, 11-12 марта на западе и юге страны +2°...+7°.
Прогноз погоды в Украине на 10 марта от Натальи Диденко
В среду, 10 марта, значительная часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому существенные осадки не ожидаются.
Ветер будет с запада, умеренный.
Ближайшая ночь - холодная, -5°...-10°, на северо-востоке и севере местами -10°...-15°.
Завтра днем предполагается от -3° до +3°, на Закарпатье до +6°.
В Киеве 10-го марта будет сухо и холодно, ночью -5°...-8°, днем 0°...-2°.
Синоптик уверяет, что потепление, вместе с осадками придет в Украину в конце недели.
- Винница-1°... -7°
- Днепр0°... -8°
- Донецк+1°... -9°
- Житомир0°... -8°
- Запорожье0°... -8°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев-1°... -8°
- Кропивницкий-1°... -8°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк0°... -6°
- Львов+1°... -7°
- Николаев+3°... -6°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава-2°... -8°
- Ровно-2°... -7°
- Симферополь+3°... -6°
- Сумы-3°... -10°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков-2°... -9°
- Херсон+3°... -6°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы-1°... -8°
- Чернигов-1°... -10°
- Черновцы+2°... -4°