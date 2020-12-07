Резкого похолодания в Украине не будет: синоптик дал прогноз до середины декабря

Сейчас среднесуточные температуры воздуха ниже нормы на 2-3º.

В ближайшие дни ожидается тенденция к потеплению / фото УНИАН

В ближайшие 10-12 дней резкого похолодания не ожидается. 12-15 декабря возможны небольшие осадки с гололедными явлениями.

Об этом сообщил председатель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань на своей странице в Facebook.

Читайте также Холодная воздушная масса остается над Украиной: синоптик рассказала, чего ожидать от погоды на завтра

"В отличие от предыдущего года, когда вследствие доминирования атлантического тепла метеорологической зимы, а это среднесуточные температуры ниже 0º - так и не было, в этом году, метеорологическая зима пришла вместе с календарной. И пришла она с востока, благодаря мощному сибирскому антициклону. Среднесуточные температуры воздуха ниже нормы на 2-3º", - написал он.

Во второй половине недели, с изменением восточного синоптического процесса на южный, вновь наметится тенденция к небольшому потеплению. С южными ветрами в Украину начнет поступать более теплый воздух, температура повысится ночью до 0-5º мороза, днем 0-3º тепла.

Синоптик добавил, что установившаяся морозная погода не представляет опасности для зимующих культур. Ведь похолодание произошло постепенно.

Метеорологическая зима в Киеве

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся в последний день осени - 30 ноября.

"Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла почти в срок, на 4 дня позже климатической нормы", - говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

30 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -1° и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и далее.

Раньше всего зима в Киев пришла 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позднее всего – 29 декабря в 2015 году. В прошлом году в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.