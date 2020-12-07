Резкого похолодания в Украине не будет: синоптик дал прогноз до середины декабря
Сейчас среднесуточные температуры воздуха ниже нормы на 2-3º.
В ближайшие 10-12 дней резкого похолодания не ожидается. 12-15 декабря возможны небольшие осадки с гололедными явлениями.
Об этом сообщил председатель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань на своей странице в Facebook.
Холодная воздушная масса остается над Украиной: синоптик рассказала, чего ожидать от погоды на завтра
"В отличие от предыдущего года, когда вследствие доминирования атлантического тепла метеорологической зимы, а это среднесуточные температуры ниже 0º - так и не было, в этом году, метеорологическая зима пришла вместе с календарной. И пришла она с востока, благодаря мощному сибирскому антициклону. Среднесуточные температуры воздуха ниже нормы на 2-3º", - написал он.
Во второй половине недели, с изменением восточного синоптического процесса на южный, вновь наметится тенденция к небольшому потеплению. С южными ветрами в Украину начнет поступать более теплый воздух, температура повысится ночью до 0-5º мороза, днем 0-3º тепла.
Синоптик добавил, что установившаяся морозная погода не представляет опасности для зимующих культур. Ведь похолодание произошло постепенно.
Метеорологическая зима в Киеве
Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся в последний день осени - 30 ноября.
"Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла почти в срок, на 4 дня позже климатической нормы", - говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
30 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -1° и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и далее.
Раньше всего зима в Киев пришла 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позднее всего – 29 декабря в 2015 году. В прошлом году в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.
- Винница-4°... -7°
- Днепр-2°... -7°
- Донецк-4°... -10°
- Житомир-3°... -8°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев-4°... -9°
- Кропивницкий-3°... -7°
- Луганск-5°... -12°
- Луцк-1°... -5°
- Львов0°... -4°
- Николаев-2°... -5°
- Одесса0°... -2°
- Полтава-4°... -9°
- Ровно-2°... -6°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы-3°... -10°
- Тернополь-3°... -6°
- Харьков-4°... -11°
- Херсон-3°... -4°
- Хмельницкий-3°... -6°
- Черкассы-3°... -6°
- Чернигов-5°... -10°
- Черновцы-3°... -5°