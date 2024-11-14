В то же время на выходные потеплеет и даже выглянет солнышко.

Завтра украинцев ожидает еще один прохладный и влажный день, а вот на выходные придет потепление. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Так, завтра, 15-го ноября, в Украине ожидается облачная погода, на западе, севере и в центре с мокрым снегом. В то же время на юге и востоке - без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит около нуля, днем +1...+4 градуса.

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В Киеве 15-го ноября также мокро и холодно - ожидается мокрый снег, ночью около нуля, днем +2 градуса.

В то же время Диденко отмечает, что уже в субботу температура повысится до +4... +7, а в воскресенье +6...+12 градусов. В Киеве на выходных будет до +10 градусов.

"Да еще и без осадков, а в воскресенье возможно даже можно будет увидеть солнышко", - прогнозирует она.

Погода в Украине

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что вскоре погода в Украине снова улучшится и станет теплее. Ожидается +3...+9, а в Крыму воздух даже разогреется до +12 градусов.

Ранее УНИАН писал, что украинские города накрыло первым снегом. Осадки выпали в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

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