В четверг, 6 января, в Киеве похолодает. Ночью столбики термометров покажут -2°, а днем воздух прогреется максимально до +4°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня в столице будет пасмурная погода и сплошная облачность. Без осадков.
Ветер ожидается западного направления, а его скорость составит 1,9 - 2,7 м/с.
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Атмосферное давление пониженное, 737-739 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 6 января
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем +3°, снег.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.
В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.
В Тернополе 6 января ночью будет -3°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°, снег с дождем.
В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°, снег с дождем.
В Виннице завтра будет -3°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
В Житомире в четверг будет ночью -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°, дождь со снегом.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+5°, дождь.
В Одессе 6 января - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°.
В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +4°, дождь.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +6°...+11°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.