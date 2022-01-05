6 января на западе и севере Украины начнет холодать, а на юге по-прежнему будет до +12°.

В четверг, 6 января, в Украине начнет холодать. Первыми снижение температуры ощутят жители западных и северных областей, где ночью ожидаются морозы. При этом на юге Украины сохранится теплая и сухая погода, до +12°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, возможен снег с дождем. Температура воздуха ночью -2°, днем +4°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем +3°, снег.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Тернополе 6 января ночью будет -3°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°, снег с дождем.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°, снег с дождем.

В Виннице завтра будет -3°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Житомире в четверг будет ночью -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°, дождь со снегом.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+5°, дождь.

В Одессе 6 января - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +4°, дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +6°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.

Народные приметы на 6 января

6 января - Сочельник. В этот день смотрят после ужина в окно: если чистое и звездное небо, то будет сухое и урожайное лето, и наоборот. Снег идет - урожай на яблоки. Наледь на деревьях - родят орехи и фрукты.

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