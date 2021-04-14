Завтра в столице ожидается дождь / Фото ua.depositphotos.com
В четверг, 15 апреля в столице ожидается облачность, после обеда возможен ливень.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +14°, а ночью - опустятся до +7°.
Практически весь день будет облачно, а около 15:00 пойдет дождь.
Ожидается ветер со скоростью до 1,4 м/с.
Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Народные приметы 15 апреля
15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым.
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