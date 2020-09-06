Облачно и дожди на западе: синоптики составили прогноз погоды на понедельник
На всей территории страны прогнозируют юго-восточный ветер.
В понедельник, 7 сентября, на большей части Украины продержится сухая погода с переменной облачностью.
Стало известно, когда в Украину вернется жараОб этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Дождь с грозой пройдет в западных регионах страны за исключением Винницкой области. Также небольшие осадки ожидаются в Житомирской области.
На всей территории страны синоптики прогнозируют юго-восточный ветер. На большей части страны его скорость составит 5-10 м/с, а в западных областях страны метеорологи ожидают 7-12 м/с.
Днем на всей территории Украины воздух прогреется до +26-30 градусов, на северо-западе страны, во Львовской, Волынской и Ривненской областях, будет прохладнее, дневная температура продержится на отметке +18-21.
Температура воздуха в ночные часы составит +10-16 градусов, в южных областях и в Крыму +16-19.
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