Облачно и дожди на западе: синоптики составили прогноз погоды на понедельник

На всей территории страны прогнозируют юго-восточный ветер.

Прогноз погоды на 7 сентября / фото УНИАН

В понедельник, 7 сентября, на большей части Украины продержится сухая погода с переменной облачностью.

Читайте также Стало известно, когда в Украину вернется жараОб этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Дождь с грозой пройдет в западных регионах страны за исключением Винницкой области. Также небольшие осадки ожидаются в Житомирской области.

На всей территории страны синоптики прогнозируют юго-восточный ветер. На большей части страны его скорость составит 5-10 м/с, а в западных областях страны метеорологи ожидают 7-12 м/с.

Днем на всей территории Украины воздух прогреется до +​​26-30 градусов, на северо-западе страны, во Львовской, Волынской и Ривненской областях, будет прохладнее, дневная температура продержится на отметке +​​18-21.

Температура воздуха в ночные часы составит +10-16 градусов, в южных областях и в Крыму +16-19.

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