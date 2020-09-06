Облачно и дожди на западе: синоптики составили прогноз погоды на понедельник

18:05, 6 сентября 2020
60
0

На всей территории страны прогнозируют юго-восточный ветер.

Прогноз погоды на 7 сентября / фото УНИАН
Прогноз погоды на 7 сентября / фото УНИАН

В понедельник, 7 сентября, на большей части Украины продержится сухая погода с переменной облачностью.

Стало известно, когда в Украину вернется жараОб этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Дождь с грозой пройдет в западных регионах страны за исключением Винницкой области. Также небольшие осадки ожидаются в Житомирской области.

На всей территории страны синоптики прогнозируют юго-восточный ветер. На большей части страны его скорость составит 5-10 м/с, а в западных областях страны метеорологи ожидают 7-12 м/с.

Днем на всей территории Украины воздух прогреется до +​​26-30 градусов, на северо-западе страны, во Львовской, Волынской и Ривненской областях, будет прохладнее, дневная температура продержится на отметке +​​18-21.

Температура воздуха в ночные часы составит +10-16 градусов, в южных областях и в Крыму +16-19.

Вас также могут заинтересовать другие новости о погоде

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#прогноз погоды#погода в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
71 %
759 мм
3.1 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять