На выходных снег в Украине прекратится и выглянет солнце, температура ночью упадет до -12° (карта)
В субботу практически по всей стране все еще будут идти снег и дождь.
В ближайшую субботу Украину продолжит заливать дождями и засыпать снегом. А в воскресение осадки прекратятся и выглянет солнце, температура ночью упадет до -12°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается снег, температура воздуха ночью -4°, днем +1°. В воскресенье в столице выглянет солнце, осадки прекратятся, температура: -10°...-1°.
- Во Львове в субботу ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями, снег. В воскресенье ночью -10°, днем -2°, переменная облачность.
- В Луцке в субботу ночью -4°, днем 0°, снег. В воскресенье - переменная облачность, ночью -11°, днем -2°.
- В Виннице в субботу будет переменная облачность, возможен снег с дождем, температура воздуха -4°...+2°. В воскресенье - переменная облачность, температура ночью -10°, днем -1°.
- В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, ливень, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье ожидается -1°...+2°, без осадков.
- В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье - погода практически без изменений, -5°...+4°.
- В Днепре в субботу - дождливо, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье дождь закончится, ожидается переменная облачность, температура останется без изменений.
- В Симферополе в субботу - переменная облачность, +3°...+8°. В воскресенье +4°...+9°, облачно с прояснениями.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается -1°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье ночью -1°, днем +9°, облачно.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье -1°...+9°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет облачная погода, температура до 0°. В воскресенье также будет облачно, температура ночью -10°, днем -6°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет сплошная облачность, ночью -3°, днем +7°. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -4°, днем до +1°.
В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +7°. В воскресенье температура днем упадет до -1°, а ночью упадет до -10°.
В Сваляве завтра облачно, +4°. В воскресенье - пасмурно, температура воздуха 0°...-11°.
В Затоке в субботу будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно. Температура до +2°.
В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +5°, в воскресенье - небольшая облачность, ночью +1°, а днем +9°.
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- Винница+1°... -7°
- Днепр+1°... -4°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир+1°... -9°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -3°
- Киев+1°... -8°
- Кропивницкий-1°... -6°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк-1°... -9°
- Львов0°... -7°
- Николаев+3°... -4°
- Одесса+1°... -5°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно-1°... -9°
- Симферополь+3°... +2°
- Сумы-1°... -7°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+1°... -8°
- Черкассы0°... -12°
- Чернигов-1°... -6°
- Черновцы+4°... -3°