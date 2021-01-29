На выходных снег в Украине прекратится и выглянет солнце, температура ночью упадет до -12° (карта)

В субботу практически по всей стране все еще будут идти снег и дождь.

На выходных осадки прекратятся / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшую субботу Украину продолжит заливать дождями и засыпать снегом. А в воскресение осадки прекратятся и выглянет солнце, температура ночью упадет до -12°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается снег, температура воздуха ночью -4°, днем +1°. В воскресенье в столице выглянет солнце, осадки прекратятся, температура: -10°...-1°.

Во Львове в субботу ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями, снег. В воскресенье ночью -10°, днем -2°, переменная облачность.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем 0°, снег. В воскресенье - переменная облачность, ночью -11°, днем -2°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность, возможен снег с дождем, температура воздуха -4°...+2°. В воскресенье - переменная облачность, температура ночью -10°, днем -1°.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, ливень, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье ожидается -1°...+2°, без осадков.

В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье - погода практически без изменений, -5°...+4°.

В Днепре в субботу - дождливо, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье дождь закончится, ожидается переменная облачность, температура останется без изменений.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +3°...+8°. В воскресенье +4°...+9°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя в субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается -1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье ночью -1°, днем +9°, облачно.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье -1°...+9°, облачно с прояснениями.

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В Буковеле в субботу будет облачная погода, температура до 0°. В воскресенье также будет облачно, температура ночью -10°, днем -6°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет сплошная облачность, ночью -3°, днем +7°. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -4°, днем до +1°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +7°. В воскресенье температура днем упадет до -1°, а ночью упадет до -10°.

В Сваляве завтра облачно, +4°. В воскресенье - пасмурно, температура воздуха 0°...-11°.

В Затоке в субботу будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно. Температура до +2°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +5°, в воскресенье - небольшая облачность, ночью +1°, а днем +9°.

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