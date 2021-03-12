"Южный ветер принесет потепление": синоптик порадовала украинцев прогнозом на выходные

В западных областях потеплеет до +14°.

На выходных в Украине потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

Ветер в Украине в субботу, 13 марта, от сильного перейдет в умеренный. В воскресенье юго-западный ветер снова усилится в западных, северных и центральных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Температура воздуха в дневные часы в течение выходных будет колебаться в пределах +6°...+9°, на востоке будет свежее, +1°...+4°, в южной части Украины +8°...+11°, а самой теплой будет погода в западных областях, +9°...+14° градусов.

"Ближайшей ночью атмосферный фронт еще будет посыпать снегом и мокрым снегом полосу от Харьковщины, Сумщины через Днепропетровщину вплоть до юга Украины. Днем в субботу осадки прекратятся",- написала синоптик.

В воскресенье, 14 марта, очередной атмосферный фронт с запада Европы принесет дожди в западные области. В Карпатах - снег и мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Осадки достигнут в понедельник севера и центра Украины.

В Киеве завтра, в субботу, сильный ветер ослабнет, осадки прекратятся. В воскресенье, 14 марта, также без существенных осадков, однако ветер снова усилится.

"Компенсацией за эти зловредные ветряные легкомысленные фронты станут южные воздушные потоки, которые принесут потепление - в Киеве в течение дня выходных столбики термометров подскочат до +5°...+ 9°", - резюмировала Диденко.

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