Неустойчивая погода и заморозки: украинцам дали прогноз на апрель

Дождей практически не ожидается.

В 10-х числах апреля ожидаются заморозки / Фото ua.depositphotos.com

В начале апреля весна по-настоящему заявит о себе.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает OBOZREVATEL.

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"С 1-го апреля мы увидим солнышко, увидим радостные погодные условия. Такой будет первая декада. Если и будут дожди, то незначительные", - заявила синоптик.

Мартазинова предупредила, что апрель также ожидается неустойчивым в плане погодных условий.

"А потом наступит неустойчивость в погодных условиях - периоды похолодания и периоды потепления: 5 дней холодных, 5 дней теплых, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных. И так до конца месяца. К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", - предупредила синоптик.

Прогноз погоды на лето 2021 в Украине

Экологи прогнозируют, что 2021-й год станет еще жарче, чем предыдущий. Это приведет к проблеме с урожайностью, пересыханию рек, а вопросы по питьевой воде будет обостряться, как в нашей стране, так и во всем мире.

"Ожидается, что 2021 год будет значительно теплее предыдущего, который побил рекорды по количеству дней в году с температурой выше 30 градусов. Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины. При этом степь атакует засуха", - заявили в Национальном экологическом совете Украины.

По прогнозу экологов, в южных областях (Николаевской, Херсонской, Одесской) станут частыми засухи и суховеи - их количество в ближайшие годы вырастет на 15-30%. В центре участятся град, сильные ветры. А вот на Запад придут частые обильные дожди, поэтому наводнений там не избежать.