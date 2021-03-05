Экологи бьют тревогу: 2021 год в Украине будет еще жарче предыдущего, степь атакует засуха

Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины.

Экологи прогнозируют пересыхание рек / фото Марина Григоренко

Экологи прогнозируют, что 2021-й год станет еще жарче, чем предыдущий. Это приведет к проблеме с урожайностью, пересыханию рек, а вопросы по питьевой воде будет обостряться, как в нашей стране, так и во всем мире.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального экологического совета Украины, передает РБК.

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"Ожидается, что 2021 год будет значительно теплее предыдущего, который побил рекорды по количеству дней в году с температурой выше 30 градусов. Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины. При этом степь атакует засуха", - говорят эксперты.

По прогнозу экологов, в южных областях (Николаевской, Херсонской, Одесской) станут частыми засухи и суховеи - их количество в ближайшие годы вырастет на 15-30%. В центре участятся град, сильные ветры. А вот на Запад придут частые обильные дожди, поэтому наводнений там не избежать.

"От неестественно жаркого климата в первую очередь будут страдать малые водотоки. Они будут мелеть, пересыхать. За последние двадцать лет с карты Украины исчезло более десяти тысяч малых рек", - говорят экологи.

Они настаивают на том, что Украине нужна продуманная государственная водная программа, которая бы смогла уберечь большую часть водоемов от катастрофы.

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