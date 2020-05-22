Погода на выходные: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

Прохладная погода ожидается по всей стране.

На выходных в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

На выходных в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +3°, днем +11°. В воскресенье пройдет дождь, +7°...+14°.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине почти без осадков, температура до +18° (карта)

Во Львове в субботу без осадков, ночью +7°, днем +17°. В воскресенье ливень, +5°…+16°.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +17°, без осадков. В воскресенье ночью +5°, днем +15°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +4°...+14°. В воскресенье до +15°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +9°, днем +17°. В воскресенье +10°...+17°.

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье +5°...+14°, ливень.

Прогноз на 23 мая / УНИАН

Прогноз на 24 мая / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +5°...+14°.

В Симферополе завтра без осадков, +4°...+14°. В воскресенье +5°...+16°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу небольшую облачность, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура до +16°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье температура до +16°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье +4°...+17°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +13°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -2°, днем +9°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +8°, днем +18°. В воскресенье ливень, ночью +6°, днем до +16°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье температура до +17°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +17°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +4°…+16°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +7°, днем +17°. В воскресенье без осадков, температура до +18°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +16°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +8° …+17°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.