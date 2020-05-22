Погода на выходные: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
Прохладная погода ожидается по всей стране.
На выходных в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +3°, днем +11°. В воскресенье пройдет дождь, +7°...+14°.
Погода на сегодня: в Украине почти без осадков, температура до +18° (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +7°, днем +17°. В воскресенье ливень, +5°…+16°.
В Луцке в субботу ночью +5°, днем +17°, без осадков. В воскресенье ночью +5°, днем +15°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +4°...+14°. В воскресенье до +15°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +9°, днем +17°. В воскресенье +10°...+17°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье +5°...+14°, ливень.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +5°...+14°.
В Симферополе завтра без осадков, +4°...+14°. В воскресенье +5°...+16°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу небольшую облачность, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура до +16°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье температура до +16°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье +4°...+17°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +13°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -2°, днем +9°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +8°, днем +18°. В воскресенье ливень, ночью +6°, днем до +16°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье температура до +17°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +17°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +4°…+16°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +7°, днем +17°. В воскресенье без осадков, температура до +18°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +16°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +8° …+17°.
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- Винница+11°... +6°
- Днепр+14°... +4°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+12°... +4°
- Запорожье+16°... +4°
- Ивано-Франковск+14°... +4°
- Киев+13°... +6°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+13°... 0°
- Николаев+18°... +6°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+11°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+14°... +4°
- Херсон+17°... +5°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+14°... +6°