В ближайшее время потепления в Украине ждать не стоит.

По меньшей мере до конца недели в Украине будет держаться холодная погода. Затем температура немного повысится, но вместе с тем увеличится количество осадков. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

5-6 марта, по ее данным, ночью будет -3...+3, а 7-9 марта ночной мороз усилится и в некоторых местах будет достигать -7. Днем 5 марта ожидается +4...+10 на юге и Закарпатье воздух может прогреться даже до +11...+16, но уже 6-9 марта днем там будет значительно прохладнее, 0...+8.

Примерно такой температурный режим, по словам синоптика, будет удерживаться до конца недели.

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Ночью в большинстве областей температура будет опускаться ниже "нуля", немного холоднее будет в Черниговской и Сумской областях, а более теплая погода сохранится на юге. В западных областях ночью будет от 0 до -2.

Немного теплее станет только со следующей недели, но и здесь есть нюансы.

"Будет больше облачности, а морозы ночные ослабнут. И в дневные часы воздух слишком прогреваться не будет - из-за той же облачности", - пояснила Наталья Птуха.

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В столице в ближайшее время будет преобладать без осадков, лишь днем 6 марта местами пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью будет холодно, -2...-4 градуса. Днем 6-7 марта температура не поднимется выше +2...+4, а 8-9 марта станет немного теплее, впрочем не более +6 градусов.

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