Во Львове и Львовской области на сегодня и до 10 апреля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По территории Львовской области до конца суток 7 апреля местами сохранится сильный заморозок 0°...-3°", - предупреждают синоптики.
Также, по прогнозу, в течение 8-10 апреля ночью и утром по области ожидается сильный заморозок 0°...-5°, местами чрезвычайный до -9°.
Во Львове в течение 8-10 апреля ночью и утром ожидается сильный заморозок -3°...-5°.
Из-за этого на Львовщине объявили II уровень опасности, оранжевый.
Также на ближайшие дни объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
"По территории Львовской области и городу Львову 7-10 апреля на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.
Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
В Украину пришла зима
На сегодня, 7 апреля, в Украине также объявлен повышенный уровень опасности.
По прогнозам Укргидрометцентра, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях заморозки в воздухе 0-5°.
Ночью 7 апреля в Харьковской и Днепропетровской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Ночью 7 апреля в западных, северных и центральных областях, на дорогах гололедица.