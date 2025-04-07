Предупреждение будет действовать сегодня и вплоть до 10 апреля.

Во Львове и Львовской области на сегодня и до 10 апреля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области до конца суток 7 апреля местами сохранится сильный заморозок 0°...-3°", - предупреждают синоптики.

Также, по прогнозу, в течение 8-10 апреля ночью и утром по области ожидается сильный заморозок 0°...-5°, местами чрезвычайный до -9°.

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Во Львове в течение 8-10 апреля ночью и утром ожидается сильный заморозок -3°...-5°.

Из-за этого на Львовщине объявили II уровень опасности, оранжевый.

Также на ближайшие дни объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"По территории Львовской области и городу Львову 7-10 апреля на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

На сегодня, 7 апреля, в Украине также объявлен повышенный уровень опасности.

По прогнозам Укргидрометцентра, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях заморозки в воздухе 0-5°.

Ночью 7 апреля в Харьковской и Днепропетровской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°.

Ночью 7 апреля в западных, северных и центральных областях, на дорогах гололедица.

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