Во Львовской области уже завтра прогнозируется резкое усложнение погоды.

На Львовщине в ближайшие дни ожидается резкое изменение и усложнение погоды. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозам, ожидаются холодные атмосферные фронты с севера и вторжение арктической воздушной массы.

Уже в субботу, 5 апреля, на Львовщине пройдет дождь с переходом в мокрый снег и снег.

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6 апреля ожидается мокрый снег и снег, местами значительные осадки. Кое-где налипание мокрого снега.

В течение 7-10 апреля прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега с переходом в мокрый снег и дождей.

Ветер будет северо-западный, 9 - 14 м/с, порывы его будут достигать 15 - 20 м/с, а 5-7 апреля местами будут метели.

Кроме этого прогнозируется резкое снижение температуры: 5 апреля в течение суток будет +3°...+8°, 6 апреля в течение суток сильный заморозок 0°...-5°, а в течение 7-10 апреля ночью сильный заморозок 0°...-5°, а днем температура повысится до +1°...+7°.

Также ожидается временное образование снежного покрова высотой 3 - 15 см, а на дорогах появится гололедица.

"Такие погодные условия могут привести к нарушениям движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы служб электроснабжения, коммунального хозяйства и связи. Заморозки будут нести угрозу для раннецветущих плодовых деревьев", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды на Львовщине объявили II уровень опасности, оранжевый.

Погода во Львове 4 апреля

4 апреля на Львовщине будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с. Днем по области потеплеет до +15°...+20°, а во Львове ожидается от +17° до +19°.

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