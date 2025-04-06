Зима вернулась: Украину засыпает снегом (фото, видео)

Больше всего осадков зафиксировано в западных областях, но снег выпал и в теплой Одесской области.

В воскресенье, 6 апреля, в Украину вернулась настоящая зима. Ряд регионов засыпает снегом.

Как сообщает Укргидрометцентр, 6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах гололедица. Днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Зато завтра, 7 апреля, в Украине, кроме востока и юго-востока, заморозки в воздухе 0-5°. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Видео дня

Зато в сети появились видео неожиданного снегопада в нескольких областях. Снег выпал во Львовской, Тернопольской, Одесской, Черкасской и других областях. Больше всего осадков наблюдается в западных областях.

Ухудшение погоды в Украине

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 6 апреля, погода в Украине продолжит ухудшаться. Сегодня на западе и местами в северной части страны похолодает до "минусов", а дожди сменятся на снег и мокрый снег. На остальной территории Украины тоже станет свежее, дожди и ливни продолжатся.

В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. Если ночь теплая, то и весна будет теплой.

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