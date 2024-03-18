Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Львовской области.

Во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. Предупреждение о метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, опасность будет сохраняться в течение трех дней подряд, с 18 по 20 марта.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 18-20 марта на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, объявлен І уровень опасности, желтый).

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 18 марта

По данным синоптиков, 18 марта погоду на Львовщине будет определять поле пониженного давления и влияние атмосферных фронтов.

По области в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Временами будет идти мокрый снег. Ухудшение видимости в осадках. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 0°...+5°. Во Львове столбики термометров покажут +1°...+3°.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Погода УНИАН, сегодня станет прохладнее, а дожди с мокрым снегом охватят практически всю страну. На западе столбики термометров покажут +3°...+5°, только на Закарпатье воздух прогреется до +8°. На севере будет +5°...+9°. На востоке сегодня будет теплее всего, +10°...+12°. В центре и на юге воздух будет прогреваться до +6°...+11°.

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