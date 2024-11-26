По городу и области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Во Львов на 27 ноября объявили повышенный уровень опасности. предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Львовской области.

"По территории Львовской области и по городу Львову 27 ноября ночью и утром на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз

27 ноября погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферного фронта с запада.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами дождь, днем без существенных осадков. На дорогах образуется гололедица, будет наблюдаться слабый туман. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем +3°...+8°.

Во Львове ночью 27 ноября ожидается 0°...+2°, а днем полтиря прогреется до +5°...+7°.

Во время осадков и тумана видимость будет падать до 500-1000 метров. Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

В целом, по данным синоптиков, в последние дни ноября ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью будет от 3° мороза до 2° тепла, а днем +3°...+8°.

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