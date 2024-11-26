На Львовщине будет скользко / фото ua.depositphotos.com

Во Львов на 27 ноября объявили повышенный уровень опасности. предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Львовской области.

"По территории Львовской области и по городу Львову 27 ноября ночью и утром на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Синоптики объявили І уровень нбезопасности на Львовщине / фото Львовский гидрометцентр

Погода во Львове - прогноз

27 ноября погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферного фронта с запада.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами дождь, днем без существенных осадков. На дорогах образуется гололедица, будет наблюдаться слабый туман. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем +3°...+8°.

Во Львове ночью 27 ноября ожидается 0°...+2°, а днем полтиря прогреется до +5°...+7°.

Во время осадков и тумана видимость будет падать до 500-1000 метров. Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

В целом, по данным синоптиков, в последние дни ноября ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью будет от 3° мороза до 2° тепла, а днем +3°...+8°.

Температура во Львове постепенно будет снижаться / фото Львовский гидрометцентр

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