Во Львов на 27 ноября объявили повышенный уровень опасности. предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Львовской области.
"По территории Львовской области и по городу Львову 27 ноября ночью и утром на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове - прогноз
27 ноября погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферного фронта с запада.
По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами дождь, днем без существенных осадков. На дорогах образуется гололедица, будет наблюдаться слабый туман. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем +3°...+8°.
Во Львове ночью 27 ноября ожидается 0°...+2°, а днем полтиря прогреется до +5°...+7°.
Во время осадков и тумана видимость будет падать до 500-1000 метров. Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.
В целом, по данным синоптиков, в последние дни ноября ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью будет от 3° мороза до 2° тепла, а днем +3°...+8°.