Ночью и утром ожидается гололедица.

Во Львове ближайшей ночью на дорогах станет скользко. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 26 ноября ночью и утром на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Также гололедица ожидается и на дорогах Львовской области.

Видео дня

Поэтому на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз

Во вторник, 26 ноября, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица, также ожидается слабый туман. Ветер будет южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, а днем +3°...+8°.

Во Львове 26 ноября также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица; слабый туман. Ночью столбики термометров покажут -1°...+1°, а днем будет +4°...+6°.

В целом, по прогнозам синоптиков, на этой неделе во Львове ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью будет от 3° мороза до 2° тепла, а днем термометры будут показывать +3°...+8°.

Вас также могут заинтересовать новости: