В городе и области ожидается туман, а также местами гололедица на дорогах.

Во Львове на утро 2 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Львову: 2 декабря утром туман видимостью 200-500 м, на отдельных участках дорог гололедица", - говорится в сообщении.

Также, по прогнозу, по территории Львовской области также местами ожидается туман, видимость будет падать до 200-500 метров, а на отдельных участках дорог образуется гололедица.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз на 2 декабря

2 декабря погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области будет от +3° до +8°, а во Львове столбики термометров покажут +5°...+7°.

Погода в декабре 2024 - прогноз на месяц

Средняя месячная температура на Львовщине в декабре этого года ожидается на равнине -0,7°, а в горах -2°. Это, по данным синоптиков, в пределах нормы.

Месячное количество осадков ожидается на равнине 43 мм, в горах 71 мм, что также в пределах нормы (84 - 116%).