Украинцев призывают не доверять непроверенным источникам.

В четверг, 27 февраля, в сети распространили информацию о "грязном облаке", которое должно накрыть территорию Украины уже в начале марта.

Ряд Telegram-каналов опубликовали скриншоты из онлайн-сервиса для мониторинга погоды Ventusky, который визуализирует метеорологические данные в виде интерактивной карты. Сообщалось, что в украинских областях якобы ожидается значительное загрязнение воздуха.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха опровергла эту информацию в эфире телеканала "Мы - Украина". Она отметила, что подобные сообщения распространяются в сети не впервые, поэтому не стоит доверять непроверенным источникам из интернета:

Видео дня

"Сейчас эта информация не подтверждена. Такого понятия как "грязное облако" вообще нет. Обо всех загрязнениях и опасностях мы заблаговременно сообщаем".

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в последний день зимы в западной части Украины ожидаются дожди, мокрый снег и порывистый ветер. В других регионах существенных осадков не прогнозируют.

Зато сегодня в Киеве обещали самый теплый день недели, днем температура должна была повыситься до +5°, осадков не ожидалось.

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