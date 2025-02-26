В четверг, 27 февраля, в Киеве ожидается самый теплый день текущей недели. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет -5°, а днем температура повысится до +5°. В последующие дни в Киеве будет около +4°. Осадков в четверг не ожидается, только небольшая облачность.
Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное и слегка пониженное, 753-754 миллиметра ртутного столба.
Погода 27 февраля
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +9°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +9°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.
В Тернополе 27 февраля ночью будет -4°, днем +6°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +8°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +10°, пасмурно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -4°, днем +6°.
В Виннице завтра будет -5°...+5°, пасмурно.
В Житомире в четверг ночью будет -5°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -10°...+3°, ясно.
В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем +3°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем +2°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха -8°...0°.
В Одессе 27 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3°.
В Херсоне в четверг ночью будет -8°, днем +5°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -9°, днем 0°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем +1°, ясно.
В Харькове - ясно, температура ночью -11°, днем 0°.
В Днепре температура ночью будет -9°, днем 0°, ясно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -4°...+6°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -15°, днем -1°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -3°.