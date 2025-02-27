В восточных и северных регионах будет до 15 градусов мороза.

В Украине в последний день зимы в некоторых регионах ожидаются осадки с мокрым снегом и местами мороз до -15. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в частности, завтра в западных областях Украины будет дождь и мокрый снег, а также ожидается порывистый юго-восточный ветер. В то же время на остальной территории Украины 28-го февраля без существенных осадков.

Температура воздуха самой низкой ожидается в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской областях - до -10...-15 градусов ночью.

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В остальных областях Украины, по прогнозу Диденко, ночью -2...-6 градусов, на западе около нуля.

Днем 28-го февраля ожидается 0...+6 градусов (в западных областях будет несколько холоднее из-за осадков), лишь в восточной части на несколько градусов ниже, от 3 мороза до 2 тепла.

В Киеве в последний день зимы осадки маловероятны. ночью будет небольшой мороз -2...-4 градуса, днем будет 2-4 градуса тепла. При этом во второй половине дня может усилиться ветер юго-восточного направления.

В то же время март начнется типичной "ранневесенней" влажной погодой со значительно более слабыми морозами ночью и прохладным днем, прогнозирует Диденко.

Погода в марте

Как рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач, в марте температура будет в основном плюсовой днем, с маленьким минусом ночью, однако большого тепла тоже ожидать не стоит.

Так, в середине месяца столбики термометров будут подниматься даже выше +10, однако в третьей декаде зарядят дожди и вернется холод.

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