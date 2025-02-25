В столице фиксируют повышение концентрации пыли в воздухе.

В Киеве сегодня, 25 февраля, наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация(КГГА).

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление пыли, поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

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До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

По данным Укргидрометцентра, в последние дни (с 20 по 24 февраля) в столице отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и формальдегида.

Синоптики говорят, что на прошлой неделе в Киеве наблюдался антициклональный характер погоды, слабый ветер, без осадков и температурные инверсии, что способствует повышению концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

"Такой характер погоды может наблюдаться до конца этой недели", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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