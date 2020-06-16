В Украине завтра местами пройдут дожди, температура до +31° (видеопрогноз)

16:30, 16 июня 2020
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Самая жаркая погода ожидается на востоке.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 17 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 16 июня

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +16°, днем до +28°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +25°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +17°, днем до +30°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 17 июня - Митрофана. Если ветер дует с севера - будет плохая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#жара
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