В Украине завтра местами пройдут дожди, температура до +31° (видеопрогноз)

Самая жаркая погода ожидается на востоке.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 17 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.

Читайте также В Украине объявили штормовое предупреждение на 16 июня

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +16°, днем до +28°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +25°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +17°, днем до +30°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 17 июня - Митрофана. Если ветер дует с севера - будет плохая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.