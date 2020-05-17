Сильный ветер и дожди: синоптик рассказала о погоде на завтра

18:09, 17 мая 2020
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В столице в ближайшие сутки ожидается до +18 градусов.

Завтра в Украине пройдут дожди / фото УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / фото УНИАН

В понедельник, 18 мая, на значительной территории Украины ожидаются дожди и усиление ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, в северных, восточных и части западных областей Украины завтра пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений.

Температура воздуха 18 мая в Украине в течение дня составит +14 ... +18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10 ...+13 градусов, в южной части +17...+23 градуса.

В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем максимальная температура воздуха составит +16 ... +18 градусов.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации предупредили о порывах ветра в столице 18 мая.

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Теги: #прогноз погоды#погода в Украине
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