Сильный ветер и дожди: синоптик рассказала о погоде на завтра
В столице в ближайшие сутки ожидается до +18 градусов.
В понедельник, 18 мая, на значительной территории Украины ожидаются дожди и усиление ветра.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, в северных, восточных и части западных областей Украины завтра пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений.
Температура воздуха 18 мая в Украине в течение дня составит +14 ... +18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10 ...+13 градусов, в южной части +17...+23 градуса.
В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем максимальная температура воздуха составит +16 ... +18 градусов.
Напомним, в Киевской городской государственной администрации предупредили о порывах ветра в столице 18 мая.
- Винница+14°... +7°
- Днепр+22°... +9°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+18°... +7°
- Запорожье+20°... +10°
- Ивано-Франковск+18°... +6°
- Киев+19°... +8°
- Кропивницкий+18°... +8°
- Луганск+19°... +9°
- Луцк+18°... +5°
- Львов+17°... +4°
- Николаев+18°... +11°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+19°... +10°
- Ровно+17°... +5°
- Симферополь+22°... +11°
- Сумы+18°... +8°
- Тернополь+17°... +5°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+20°... +10°
- Хмельницкий+16°... +6°
- Черкассы+19°... +8°
- Чернигов+18°... +8°
- Черновцы+16°... +7°