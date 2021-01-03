Украинцев предупредили о сильном тумане 4 января

Видимость составит 200-500 метров.

Синоптики предупреждают о тумане на территории Украины 4 января / фото УНИАН

В понедельник, 4 января, на большей части территории Украины ожидается туман.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

"4 января в Украине, кроме северных областей, туман", - говорится в сообщении.

Видимость составит 200-500 м. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

Читайте также Дожди с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Вас также могут заинтересовать новости