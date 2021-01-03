Украинцев предупредили о сильном тумане 4 января

22:14, 3 января 2021
22

Видимость составит 200-500 метров.

Синоптики предупреждают о тумане на территории Украины 4 января / фото УНИАН
Синоптики предупреждают о тумане на территории Украины 4 января / фото УНИАН

В понедельник, 4 января, на большей части территории Украины ожидается туман.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

"4 января в Украине, кроме северных областей, туман", - говорится в сообщении.

Видимость составит 200-500 м. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

Дожди с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погода в Украинепогода на завтратуман в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
90 %
755 мм
2.7 м/с
80 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять