Украинцев предупредили о сильном тумане 4 января
Видимость составит 200-500 метров.
В понедельник, 4 января, на большей части территории Украины ожидается туман.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
"4 января в Украине, кроме северных областей, туман", - говорится в сообщении.
Видимость составит 200-500 м. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).
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