Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Непогода охватит Левобережье.

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий / фото УНИАН

В среду, 8 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"8 июля днем на Левобережье грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 8 июля, в Украине без осадков, почти во всех регионах ожидается похолодание.