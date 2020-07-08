Погода на сегодня: почти по всей Украине похолодает (карта)
Жаркая погода сохранится только в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 июля, в Украине без осадков, температура до +36°.
Смерчи и мощные ливни: синоптики рассказали, как изменится климат в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +22°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +10°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+19°... +11°
- Днепр+29°... +16°
- Донецк+32°... +15°
- Житомир+20°... +11°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+20°... +11°
- Киев+23°... +12°
- Кропивницкий+22°... +11°
- Луганск+35°... +18°
- Луцк+20°... +12°
- Львов+20°... +12°
- Николаев+24°... +14°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+19°... +12°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+19°... +13°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+26°... +15°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+22°... +13°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+25°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+25 °
Влажность:68 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:05:52
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей