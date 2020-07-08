Погода на сегодня: почти по всей Украине похолодает (карта)

Жаркая погода сохранится только в восточных областях.

Сегодня в Украине похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 июля, в Украине без осадков, температура до +36°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +10°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +29°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

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