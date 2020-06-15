Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В понедельник, 15 июня, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 15 июня в большинстве областей, грозы, в юго-восточной и северо-восточной частях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 15 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +33°.
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