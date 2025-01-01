Однако уже с пятницы в Украину придет ощутимое похолодание.

В четверг, 2 января, погода в Украине будет еще теплее, чем в первый день года, но уже в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, в течение дня в четверг в большинстве регионов температура воздуха составит до +7...+12 градусов. Теплее всего будет в Крыму - до +14.

Хотя осадков на завтра не прогнозируют, синоптик предупредила о сильном ветре, порой со штормовыми порывами.

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"Только вечером в западную часть атмосферный фронт принесет дожди", - добавила синоптик.

А уже 3-4 января в Украину придет ощутимое похолодание, говорит Диденко. Оно продлится несколько дней, а уже с 7 января снова начнет теплеть.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что первые несколько дней нового года будут необычно теплыми. В разных городах температура воздуха будет держаться от 6 до 12°С. Из-за повышенного атмосферного давления "существенные" осадки не ожидаются.

Также мы рассказывали, что в четверг, 2 января, в Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. По прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха в области ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем - 5-10° тепла, в столице ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

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