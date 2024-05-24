Шторм ожидается в акватории Черного и Азовского морей.

На выходных, 25 и 26 мая, на погоду в Украине будет влиять антициклон с северо-востока. На большей части территории нашей страны ожидается преимущественно сухая погода с комфортными температурными показателями, а в акватории морей будет шторм. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"Ветер будет преобладать восточной четверти, в южной половине с порывами местами до 15-20 м/с. На акватории Азовского моря и в северо-западной части Черного моря ожидается шторм", - сообщил синоптик.

В целом, по его данным, в ближайшие двое суток погодные условия в большинстве регионов нашей страны будет обусловливать антициклон с центром над Восточноевропейской равниной. Существенных осадков не предвидится, лишь в западной части, а также местами на юге пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

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На сегодня сразу в нескольких крупных городах Украины объявлен І уровень опасности

В частности, в Харькове и области ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с. В Одессе и Одесской области ожидается гроза, а на Львовщине сегодня будет гроза, шквалы 15-20 м/с и град.

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