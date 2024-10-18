Екатерина Лиманская

Вскоре погода в Украине улучшится.

Атмосфера в Украине настраивается на холодный период года, однако вскоре в нашу страну придет потепление. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

"Наблюдательные люди замечали, что с середины октября, исчезают кучевые облака - яркие представители летней погоды. А это значит, что атмосфера настраивается на холодный, наиболее сложный в погодном отношении период года", - пояснил специалист.

Однако, по его данным, холодная погода в Украине продлится еще недолго, ведь к нам идет теплый воздух из Западной Европы:

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"По предварительным прогностическим расчетам, атмосфера все же имеет планы на хорошую погоду! В начале новой рабочей недели холодная тропосферная котловина сместится на восток, уступая место более теплому воздуху из Западной Европы".

Синоптик добавил, что антициклон Werner переместится на юг Украины и запустит южный синоптический процесс, благодаря чему нас ждет идеальная золотая осень.

О потеплении в Украине говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, с понедельника температура днем будет прогреваться до +13...+17 градусов, будет сухо и солнечно. Как долго такая замечательная погода продлится в Украине, синоптики не уточняют.

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