Еще несколько дней в Украине будут заморозки.

Ближайшие несколько дней в Украине будут продолжаться ночные заморозки, а затем температура повысится - придет потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, до 19-20 октября заморозки в ночные часы предполагаются в большинстве областей, а затем начнется потепление.

"... с 20-го, 21-го октября ожидается красивая солнечная погода с потеплением до +13...+17 градусов", - спрогнозировала эксперт по погоде.

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Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

Со второй половины недели на погодные условия в Украине начнет влиять мощный и малоподвижный антициклон. Из-за этого осадков станет значительно меньше, однако температура будет низкой, до заморозков. Такой прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич.

Погода на 17 октября

По прогнозам Кибальчича, днем в четверг на большей части страны, за исключением Крыма, осадков не предвидится. Температурный режим днем будет колебаться от +8 до +13 °С.

Погода на 18 октября

В пятницу, 18 октября, под влиянием антициклона на большей части территории страны ожидается малооблачная погода без осадков, лишь на крайнем востоке и в отдельных районах Крыма возможны небольшие дожди, сообщает синоптик. Местами возможен туман ночью и утром. Ветер будет слабым, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 °С, а днем от +8 до +13 °С. В западных и северных регионах возможны заморозки до -3 °С.

Погода на 19 октября

Суббота принесет стабильную погоду без осадков, за исключением Крыма, где возможны незначительные дожди. Ветер останется на уровне 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 °С, днем будет от +8 до +13 °С. В центральных, западных и северных областях ожидаются заморозки до -3 °С ночью.

Погода на 20 октября

В конце недели влияние антициклона продолжится, поэтому на всей территории страны сохранится сухая погода. Ночью температура будет от +2 до +7 °С, днем воздух прогреется до +9...+14 °С, в западных, центральных и северных регионах возможны ночные заморозки до -3 °С.

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