Наталья Птуха отметила, что на Украину окажет влияние мощный антициклон с северо-востока.

Ближайшая неделя станет передышкой после столь сложных погодных условий. Погода будет более спокойной, ведь будет влияние мощного антициклона с северо-востока.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что в ближайшие дни в северных и западных областях в ночью термометр покажет −5…−10 градусов.

"Местами даже до -14 может быть, и это, в принципе, самые низкие показатели на ближайшее время", — рассказала эксперт в комментарии NV

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По ее словам, днем будет немного теплее - 0…-5 градусов. На остальной территории Украины ночью ожидается −1…−6 градусов, днем от -2 до +4 градусов, а в Крыму — до +8. Значительных осадков можно не ждать.

В то же время 7−8 декабря из Турции и Черного моря подойдет южный циклон, который принесет осадки на территорию Украины, в частности в виде небольшого снега. Под удар стихии попадут юг, центр и восток.

К концу недели мороз будет медленно отступать - температура ночью и днем будет в пределах −1…−7. Хотя в ночь на 8 декабря на Западе ожидается −8…−13. Правда, влияние южного циклона и северного антициклона ослабнет. Температура станет выше, но придут осадки.

Погода в Киеве – прогноз Птухи

Синоптик указала, что в столице и Киевской области 5−7 декабря осадков ждать не стоит, а вот в следующие два дня возможен небольшой снег. Самой холодной в Киевской области была ночь на 5 декабря −5…−10 градусов, а вот 8−9 декабря и ночью и днем будет: −1…−6 градусов

"Важно не забывать о гололеде на дорогах: там, где лед не имеет возможности растаять — а у нас преобладает "минусовая" температура в большинстве областей — водителям и пешеходам надо быть осторожными", — подытожила Птуха.

Погода в Украине 6 декабря - прогноз Диденко

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что 6 декабря погода порадует украинцев морозцем, а в некоторых областях – небольшим снегом.

Температура ночью будет держаться около -4...-10 градусов, днем -1...-3 градуса или около нуля. По всей территории Украины будет преобладать сухая погода, только в Винницкой и Житомирской областях ожидается незначительный снег, а в Одесской области - небольшой дождь.

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