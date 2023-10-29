Порывы могут местами достигать 15-20 метров в секунду.

В воскресенье, 29 октября, непогода отступила. Но уже в понедельник, 30 октября, Украина окажется под влиянием восточного антициклона. Поэтому во всех областях 30-го октября ожидается сухая погода, без осадков, но с сильным ветром, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

"Сейчас особенно интересует многих ветер. Еще бы! После субботнего штормового. 30-го октября в Украине снова предполагается усиление ветра, однако такой мощности, как вчера - вряд ли. Порывы могут местами достигать 15-20 метров в секунду. Направление - юго-западное. Будьте осторожными все равно", - пишет Диденко.

Синоптик информирует, что в течение дня в Украине будет царить теплая погода. "В течение дня температура воздуха достигнет +15+20 градусов, в южной части+20+24 градусов. В Киеве понедельник обещает также теплую погоду, днем до +18 градусов. Дождя не будет, а вот ветер снова усилится. Юго-западные его порывы местами составят хотя и более легкие, однако штормовые 15-18 метров в секунду", - добавляет она.

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Погода в Украине - последние новости

28 октября часть регионов Украины охватил ураган. По состоянию на вечер субботы было известно о четырех погибших людях вследствие стихии.

29 октября ситуация стабилизировалась во многих областях. В воскресенье по Украине прежде всего было облачно с прояснениями.

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