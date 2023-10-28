В воскресенье по Украине прежде всего будет облачно с прояснениями.

28 октября непогода в ряде регионов Украины наделала немало бед: населенные пункты обесточены, есть жертвы. 29 октября ситуация стабилизируется во многих областях.

Как прогнозирует Украинский гидрометеорологический центр, в воскресенье по Украине прежде всего будет облачно с прояснениями.

"Без существенных осадков, только ночью в западных и Житомирской областях небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в северо-восточной части, днем и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

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Кое-где столбики термометров будут подниматься выше 20 градусов Цельсия. "Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей и в Крыму до 13°; днем 16-21°, в северной и восточной части 10-15°, на Черниговщине и Сумщине местами 6-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°", – прогнозируют в УГМЦ.

В столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. А температура в области будет колебаться от 4-9° тепла ночью до 10-15° днем. В Киеве ночью 7-9°, днем 12-14°.

Непогода в Украине 28 октября - что известно

В субботу в Киеве наблюдался сильный ветер. Из-за непогоды упали несколько деревьев. В результате были травмированы люди. Два человека погибли из-за последствий непогоды.

Кроме этого, в более чем 780 населенных пунктах на территории 12 регионов возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды. Больше всего пострадали населенные пункты в Хмельницкой, Львовской и Ривненской областях.

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