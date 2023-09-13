Непогода 14 сентября охватит почти всю страну.

На четверг, 14 сентября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, непогода охватит почти всю страну.

"14 сентября утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:

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Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская;

АР Крым.

Изменение погоды в Украине-что известно

По данным синоптика Игоря Кибальчича, завтра малоподвижный атмосферный фронт принесет дожди в западные области. Днем осадки также ожидаются местами в центральных и Киевской областях. Синоптик не исключает грозы и шквалы.

Об изменении погоды в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, дожди с грозами сначала пройдут в западных областях, северных, местами в центральных и Одесской областях, а 15-го сентября - пойдут восточнее.

Также она прогнозирует снижение температуры, которое распространится на большую часть Украины 15 сентября. Завтра же, по ее прогнозу, похолодание до +20...+ 26 градусов почувствуют жители западных областей, где сегодня - почти лето.

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