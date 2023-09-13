На четверг, 14 сентября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, непогода охватит почти всю страну.
"14 сентября утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Херсонская;
- АР Крым.
Изменение погоды в Украине-что известно
По данным синоптика Игоря Кибальчича, завтра малоподвижный атмосферный фронт принесет дожди в западные области. Днем осадки также ожидаются местами в центральных и Киевской областях. Синоптик не исключает грозы и шквалы.
Об изменении погоды в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, дожди с грозами сначала пройдут в западных областях, северных, местами в центральных и Одесской областях, а 15-го сентября - пойдут восточнее.
Также она прогнозирует снижение температуры, которое распространится на большую часть Украины 15 сентября. Завтра же, по ее прогнозу, похолодание до +20...+ 26 градусов почувствуют жители западных областей, где сегодня - почти лето.