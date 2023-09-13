Осадки в Украине ожидаются уже завтра, 14 сентября.

В ближайшие дни в Украине пройдут долгожданные дожди, ведь осадков не было уже длительное время. Сначала они начнутся на западе страны, а затем распространятся и на другие регионы. Во время дождей кое-где не исключены грозы и шквалы. Вследствие осадков температура немного снизится, но уже на выходных погода стабилизируется. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Погода 14 сентября

В четверг, по словам синоптика, малоподвижный атмосферный фронт станет причиной дождей в западных областях, а днем также местами в центральных и Киевской областях. "Возможны отдельные грозы, местами не исключены шквалы", - отмечает синоптик.

На остальной территории страны сохранится погода без осадков. Ветер будет южной четверти, в западных областях - западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, на севере Левобережья +6...+11 °С; днем ожидается подниматься до +25...+30 °С, а в западной части похолодает до +19...+24 °С.

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Погода 15 сентября

"В пятницу, 15 сентября, погодные условия будут определяться малоподвижным высотным циклоном. В большинстве областей, кроме западной части, пройдут дожди, кое-где с грозами", - говорит синоптик.

Ветер будет южный с переходом на западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем +19 ... +24 °С.

Погода 16 сентября

В субботу небольшие, местами умеренные дожди пройдут в восточных и южных регионах. На остальной Украине будет без существенных осадков. В западных областях ночью и утром местами туманы. Ветер ослабнет до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем +21...+26 °С.

Погода 17 сентября

В воскресенье, по словам Игоря Кибальчича, погоду в Украине будет определять юго-западная периферия молодого антициклона.

"Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, днем +23...+28 °С", - спрогнозировал он.

Изменение погоды в Украине - что известно

Об изменении погоды в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 14 и 15 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который приведет к осадкам и снижению температуры. В частности, по ее прогнозу, с ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница.

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