Завтра во многих областях Украины ожидаются грозы и дожди.

В Украину идет атмосферный фронт. Пока он лежит западнее, однако уже завтра принесет нам дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Дожди с грозами сначала пройдут в западных областях, северных, местами в центральных и Одесской областях, а дальше, 15-го сентября, пойдут восточнее", - рассказала она.

Температура воздуха также снизится, говорит синоптик. В западных областях, по ее прогнозу, завтра ожидается +20...+26 градусов. На остальной территории еще будет +24...+29 градусов. На востоке также будет свеженько, +21...+24 градуса.

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"Снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть Украины 15-го сентября", - отметила синоптик.

В Киеве завтра, по ее данным, еще ожидается теплая погода, до +27 градусов. "Однако во второй половине дня или вечером дожди с грозой придут и в столицу!"- предупредила она.

Похолодает в Киеве 15-го сентября, однако уже в субботу-воскресенье снова потеплеет.

"Изменение погоды, похолодание, скачки атмосферного давления - все это могут особенно испытывать люди с сердечно-сосудистыми недугами", - предупредила Наталья Диденко.

Смена погоды в Украине

Об изменении погоды в Украине говорит и синоптик Игорь Кибальчич. 14 сентября, по его данным, малоподвижный атмосферный фронт станет причиной дождей в западных областях, а днем также местами в центральных и Киевской областях. Также возможны грозы и не исключены шквалы.

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