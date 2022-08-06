В воскресенье, 7 августа, во многих областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы.

В воскресенье, 7 августа, во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 7 августа в западных, днем и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидаются грозы. В отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

В связи с этим в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на выходных в Украине усилится жара, количество осадков уменьшится, но на западе Украины наоборот ожидается похолодание.

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