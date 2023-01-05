По данным синоптиков, сегодня по всей стране ожидается сильный ветер.

На сегодня, 5 января, по всей Украине объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются сильные порывы ветра, а в Карпатах еще и осадки.

"Днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с; на высокогорье Карпат значительный мокрый снег, гололед, порывы ветра 20-25 м/с, метель", - предупредили в Укргидрометцентре.

Как отмечается, по всей Украине из-за непогоды объявили I уровень опасности, желтый.

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По данным Укргидрометцентра, 5 января в Украине будет доминировать облачная погода с прояснениями.

Днем в Украине ожидаются дожди, на северо-востоке страны - с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, слабый гололед и на дорогах гололедица.

Ветер будет юго-западный и западный, 7-12 м/с с порывами 15-20 м/с.

Температура днем составит 3-8° тепла, на западе и юге страны - до 10° тепла; в восточных областях днем будет 0-5° тепла.

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